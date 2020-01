Com a participação de sete brasileiros, será disputada neste fim de semana as 24 Horas de Daytona, abrindo o calendário internacional de automobilismo. A largada será neste sábado, às 15h35 (horário de Brasília). As primeiras horas da prova serão mostradas ao vivo pela Fox Sports. O canal também transmitirá as últimas horas da corrida a partir de meio-dia deste domingo.

