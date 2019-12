Daniel Serra é tricampeão da Stock Car

Daniel Serra comemora a conquista do tri abraçando o pai, Chico Serra, também tricampeão da Stock Car Crédito: Divulgação

A temporada de 40 anos da Stock Car não poderia ter terminado de forma mais especial domingo, no Autódromo de Interlagos. A Grande Final escreveu um capítulo único com um filho, Daniel Serra, repetindo o feito do pai, Chico Serra, ao conquistar três títulos de forma consecutiva.

Correndo com o regulamento debaixo do braço e podendo terminar na quinta posição sem precisar depender de ninguém, Daniel partiu da sexta posição e por lá permaneceu até a parada obrigatória, enquanto seu principal rival, Thiago Camilo, perseguia o líder da prova e pole Marcos Gomes, que se mostrou um adversário duro de bater até a janela de pit stops.

Foi então que tudo mudou: Camilo assumiu a liderança e Serra, sem precisar abastecer, pulou para terceiro. Daí em diante foi só conservar a posição e, para surpresa geral, Felipe Fraga, o segundo, reduziu na última volta e promoveu Daniel para segundo, garantindo de vez a festa da equipe Eurofarma RC.

Pole position, Marcos Gomes completou o pódio em terceiro, seguido de Gabriel Casagrande, Diego Nunes e Felipe Fraga, que ainda conseguiu um sexto lugar.

Classificação final da Stock Car em 2019

Pos. Piloto Pontos

1º) Daniel Serra 387

2º) Thiago Camilo 366

3º) Ricardo Maurício 320

4º) Felipe Fraga 313

5º) Rubens Barrichello 310

6º) Julio Campos 307

7º) Gabriel Casagrande 303

8º) Cacá Bueno 234

9º) Marcos Gomes 178

10º) Bruno Baptista 177

11º) Diego Nunes 175

12º) Átila Abreu 164

13º) Nelson Piquet Júnior 163

14º) Ricardo Zonta 155

15º) Max Wilson 140

16º) Galid Osman 130

17º) Valdeno Brito 119

18º) Allam Khodair 119

19º) Gaetano di Mauro 112

20º) Lucas Foresti 110

21º) Denis Navarro 110

22º) César Ramos 103

23º) Rafael Suzuki 94

24º) Marcel Coletta 81

25º) Bia Figueiredo 73

26º) Guga Lima 65

27º) Felipe Lapenna 46

28º) Pedro Cardoso 34

29º) Guilherme Salas 26

30º) Agustín Canapino 10

31º) Rapphael Reis 9

32º) Tuca Antoniazzi 7

33º) Vitor Baptista 7