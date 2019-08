Curso promove o Hackathon ADS

O curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas promoveu a segunda edição do “Hackathon ADS”. Voltado aos acadêmicos, evento tem como objetivo integrar os estudantes no desenvolvimento de habilidades do trabalho em equipe, gestão do tempo, inovação, formação de ideias e criação de produto.

O eixo temático foi “Sustentabilidade” e os alunos foram desafiados a buscar soluções para problemas reais do cotidiano das pessoas.

Na abertura, a professora Marta Izabel fez uma introdução sobre o tema. Na sequência, o professor Geferson Luis Simonette abordou o conceito de hackathon e cases relacionados à sustentabilidade.

As turmas realizaram os trabalhos utilizando as ferramentas Canvas proposta de Valor, Canvas Modelo de Negócio e Canvas de Gestão de Projetos.

Depois de prontos, eles passaram por duas bancas: validação da ideia e validação do protótipo.

Na avaliação do coordenador da graduação, professor Fernando Botelho, a visão empreendedora permite ao aluno idealizar soluções para problemas reais, as quais podem virar um negócio ou dar a ele a oportunidade de implementar essas soluções como empregado.