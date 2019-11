Curso de odontologia promove Jornada Odontológica em Umuarama 

Reportagem: Alex Miranda/ Tribuna Hoje News

O curso de Odontologia da Unipar, Unidade de Umuarama, promoveu na semana passada mais uma edição da sua jornada de estudos. A Jornada Odontológica da Unipar (JOU) seguiu o objetivo de enriquecer a gama de conhecimentos dos acadêmicos, colocando-os em contato com temas atuais e relevantes da área. Durante uma semana, o evento foi guiado por palestras, atividades culturais, Mostra Científica, lançamento de livro e homenagens.

A abertura oficial contou com a participação do diretor do CRO-PR (Conselho Regional de Odontologia do Paraná), cirurgião-dentista Claudemir Rossato, e da presidente da Abeno (Associação Brasileira de Ensino Odontológico), cirurgiã- dentista Vânia Regina Fontanella. Ele veio de Londrina e ela, de Porto Alegre, especialmente para esse compromisso.

Na ocasião, Fontanella, que é professora na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, fez o lançamento oficial da 55ª Reunião da Abeno, que será realizada ano que vem em Umuarama. Este é um dos eventos mais importantes do país, da área odontológica, normalmente realizado em capitais ou grandes cidades (o último foi em Recife). “Esta é uma conquista que nos enche de alegria, afinal, trazer para Umuarama esse grande evento não é tarefa fácil; acredito que a Unipar e seus gestores, professores e alunos fizeram por merecer”, diz a coordenadora do curso, professora Cintia Araújo.

Ela lembra que a JOU alcançou todas as metas. “Nós nos preocupamos em colocar em pauta o que há de mais novo na área, tópicos avançados, palestras com temas que estão em evidência, tudo com intuito de atualizar nosso aluno e deixá-lo sintonizado com as inovações que vêm acontecendo na área da Odontologia; foi uma fórmula que deu certo”.

Convidados

Como acontece todos os anos, os pais dos acadêmicos também foram convidados para a abertura solene da JOU. “É uma oportunidade que o curso concede para mostrar sua estrutura e os ambientes universitários, ao mesmo tempo em que prioriza o elo família/universidade”, afirma a professora. Na Mostra Científica foram expostos mais de cem estudos de alunos PIC (Programa de Iniciação Científica) e Pibic (Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica) da Unipar. E houve também lançamento do livro ‘Viagem ao consultório do dentista’, de autoria da ex-aluna da Unipar, Bianca Moura.