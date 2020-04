Cultura em Ação suspende aulas, mas a arte continua viva

Não há como parar os artistas. Não há barreiras que a música, a dança, o teatro, o canto e toda forma de arte não supere. E é justamente em tempos delicados que a arte traz um pouco de leveza e força para encarar as notícias.

Por conta do enfrentamento ao novo coronavírus (covid-19), o governo municipal suspendeu inúmeras atividades presenciais e recomendou o distanciamento social. Com isso, as 45 oficinas do programa Cultura em Ação, que conta com 1,2 mil alunos inscritos, foram interrompidas.

No entanto, uma parcela dos aprendizes continua a desenvolver suas habilidades por meio de atividades pedagógicas online e quem ganha com isso é o público. Isso porque os professores e alunos estão postando os avanços por meio das redes sociais. A própria página do Facebook do programa Cultura em Ação está recheada de vídeos de mestres e alunos mostrando sua arte. Conforme a coordenadora do programa, Giordana Galvan Lube, as atividades online têm sido uma alternativa em meio à quarentena. “Mantém-se o fluxo de aprendizagem e também o vínculo com o programa”, pontua. Vale destacar que as aulas perdidas durante o isolamento serão respostas no futuro.