Cultura em Ação abre matrículas para mais de 20 oficinas gratuitas

A arte pode mudar vidas. E é por isso que o projeto Cultura em Ação (Cema) segue vivo em Cascavel. Para dar início ao calendário de atividades de 2020, a partir de segunda-feira (10) até a sexta-feira (14), os alunos veteranos poderão realizar as matrículas. Após esse período, serão abertas as matrículas das vagas remanescentes a novos alunos, o que ocorrerá de 17 a 28 de fevereiro. O processo é totalmente gratuito.

Os alunos poderão fazer a inscrição no Teatro Municipal Sefrin Filho, das 08h às 12h e das 13h30 às 18h. As aulas estão programadas para iniciarem no dia 2 de março.

De acordo com a coordenadora do programa, Giordana Galvan Lube, as vantagens do Cultura em Ação são inúmeras, desde preparar o aluno para o mercado de trabalho até contribuir com seu bem-estar. “Nossa intenção é o aprofundamento, até a semiprofissionalização. Por exemplo, tem a oficina em iluminação e sonorização e os alunos que fizeram já saíram daqui com emprego na área. Além disso, estamos com muitos alunos encaminhados com depressão e tantas doenças que estão superando. Ontem mesmo conheci o filho de uma aluna nossa que tem esquizofrenia e está muito bem”, conta orgulhosa.

Você também quer compartilhar sua vida com a cultura? Confira as oficinas oferecidas pelo Cema:

Teatro

2. Artes visuais

3. Dança inclusiva

4. Danças urbanas

5. Danças circulares e folclóricas

6. Balé, jazz, contemporâneo

7. Técnicas em iluminação e sonorização

8. Metais (trompete, trombone, tuba, trompa, bombardino)

9. Madeiras (clarinete, saxofone, flauta transversal)

10. Flauta doce

11. Percussão

12. Guitarra e contrabaixo elétrico

13. Violino e viola clássica

14. Violoncelo e contrabaixo acústico

15. Violão

16. Piano e teclado

17. Coral adulto

18. Preparação vocal

19. Teoria musical

20. Bateria

21. K-pop

22. Fanfarra

23. Coral infantil