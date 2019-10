Cultivos no oeste serão fiscalizados pelo Crea

Em outubro, novembro e dezembo as culturas agrícolas, especialmente de milho, soja e feijão, serão fiscalizadas em 52 municípios, 50 deles no oeste do Paraná. A fiscalização será feita pelo Crea-PR (Conselho de Engenharia e Agronomia do Paraná), que também promete averiguar culturas olerícolas, como abobrinha, abóbora, acelga, agrião, aipo, alcachofra, alface, alho, almeirão, aspargo, berinjela, beterraba, brócolis, cebola, cenoura, chuchu, couve, couve-flor, espinafre, jiló, morango, nabo, pepino, pimentão, repolho, tomate e batata.

O objetivo da força-tarefa é verificar se as culturas temporárias de verão estão sendo acompanhadas por engenheiros agrônomos devidamente registrados no Conselho.

“Será verificado se os profissionais e as empresas atuantes estão devidamente registrados no sistema Confea/Crea. Se eles possuem a ART (Anotação de Responsabilidade Técnica), se os trabalhos estão sendo executados conforme suas atribuições profissionais e se há de fato a efetiva participação profissional”, explica o gerente regional do Crea-PR de Cascavel, o engenheiro civil Geraldo Canci.

Segundo ele, a ação contribui para evitar que pessoas sem habilitação ou leigas exerçam atividades que são regulamentadas e que exigem conhecimentos e habilidades adquiridas durante a formação acadêmica.

Para Canci, o engenheiro agrônomo tem como desafio produzir mais, porém, respeitando a sustentabilidade, reduzindo os impactos sobre os recursos naturais e mantendo a produtividade com alimentos de qualidade.

O gerente regional do Crea-PR vai além. “É extremamente importante o produtor rural sempre exigir do profissional contratado a ART, afinal, é isso o que garante que ele está realmente contratando um engenheiro agrônomo registrado e em situação regular no Conselho”.

Atuação

Geraldo Canci lembra a importância da atuação do engenheiro agrônomo habilitado pelo Crea-PR no desenvolvimento das propriedades rurais para a garantia da prestação de um bom serviço. “É o profissional que realiza estudos técnicos no planejamento das propriedades, na análise de solo, verificando as possíveis deficiências de nutrientes e fazendo a recomendação de correção no plantio. Também é o engenheiro agrônomo que, no período de desenvolvimento das plantas, verifica as possíveis doenças e realiza as recomendações dos agroquímicos ideais para combater e controlar as pragas. Ele também contribui na regulagem dos maquinários, na colheita, no armazenamento e na comercialização da safra”, ressalta.