Cuidado: alguns hábitos ajudam acelerar o surgimento de rugas

Naturalmente, nosso corpo sofre os primeiros sinais de envelhecimento aos 25 anos, quando cai a produção de colágeno e antioxidantes endógenos. “Mas somente alguns anos depois começamos a perceber esses sinais, que são mais claros à medida que aparecem alterações estéticas como manchas, rugas e flacidez”, explica o cirurgião plástico Mário Farinazzo, membro titular da SBCP (Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica).

Mas tudo isso pode ficar ainda pior se o seu estilo de vida desprezar uma rotina saudável e cuidados básicos com a pele. “Envelhecer faz parte do ciclo da vida, mas podemos interferir nesse ciclo de forma positiva ou negativa. O modo como levamos a vida e nossos cuidados interferem diretamente em como será o processo de envelhecimento”, acrescenta o médico.

De acordo com Mário, o envelhecimento intrínseco (natural) já é responsável pela perda de elasticidade, menor produção de colágeno e o afinamento da pele, aspectos que resultam em uma aparência mais envelhecida. Entenda melhor a relação entre o envelhecimento da pele e seis hábitos “ruins”:

Privação de sono

“Pacientes que sofrem com insônia têm o ciclo circadiano afetado, o que altera o metabolismo e compromete o tempo necessário para que ocorra o reparo e a regeneração durante o período noturno. É de noite que temos uma reorganização celular, uma vez que nosso metabolismo basal está mais baixo”, afirma o médico.

Estresse

O estresse, por meio de descargas constantes de adrenalina, cortisol e prolactina, potencializa o estado inflamatório persistente na pele e reduz o tempo de vida e a atividade das células. “Isso afeta a proliferação e a renovação celular, deixando também o tecido cutâneo mais desprotegido”, diz o especialista.

Exposição ao sol

Nada é mais agressivo à pele que a exposição solar sem fotoproteção. “O dano é cumulativo e provoca envelhecimento precoce (rugas, flacidez e manchas), além de inflamação e um aumento do risco de cancerização”. O filtro solar deve ser de amplo espectro e usado todos os dias do ano (independente da estação), sendo reaplicado a cada três horas em exposição direta e a cada quatro horas em ambientes fechados.

Alimentação inadequada

Um dos maiores problemas das dietas atualmente é a alta ingestão de açúcar, que em excesso colabora para um processo de glicação, que é quando as fibras de colágeno e elastina endurecem por reagirem com esses açúcares. “Com isso, elas perdem flexibilidade e a capacidade de sustentação e ancoragem da pele”, diz o médico. Atenção também aos carboidratos, que viram açúcar no fim da digestão!

Tabagismo

As substâncias tóxicas presentes no cigarro estão associadas à vasoconstrição periférica por um período de dez minutos, o que diminui o fluxo sanguíneo para o tecido cutâneo, afetando o viço e a luminosidade da pele, com consequente perda de firmeza por conta da menor oxigenação e nutrição.

Ingestão de bebidas alcoólicas

O álcool em excesso pode causar não só a desidratação, mas também a inflamação sistêmica, que colabora para o envelhecimento da pele. “Uma pessoa que bebe constantemente há 20 ou 30 anos sofre com desidratação e mais rugas”, afirma o médico. “Isso pode fazer o paciente parecer até dez anos mais velho.”

Tratamento para rugas

O cirurgião plástico Mário Farinazzo explica que um efetivo tratamento para rugas está na prevenção. “Cuidados diários como a higienização correta da pele, a hidratação e o uso de protetor solar, previne a precocidade no envelhecimento da pele. A máxima vale para a pele do rosto e do corpo, logo, use produtos específicos para cada uma das áreas”, diz o médico.

Para corrigir o surgimento das rugas de expressão ou dinâmicas, uma alternativa pode ser a toxina botulínica e o preenchimento com ácido hialurônico, em casos de vincos mais fundos.

Para a superfície da pele, o médico sugere tratamentos com ácidos e peelings químicos, que ajudam a minimizar os sinais de envelhecimento da pele do rosto, pois promovem a renovação celular, enquanto o microagulhamento ajuda na estimulação do colágeno, responsável pela firmeza da pele. “Mas o fundamental é consultar um médico para que ele indique os melhores tratamentos para a sua pele”, finaliza.

