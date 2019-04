Cruzeiro supera o Atlético-MG e é o campeão mineiro de 2019

Pelo segundo ano consecutivo, o estado de Minas Gerais se pintou de azul. Na tarde deste sábado, o Cruzeiro se sagrou campeão mineiro de 2019. A Raposa empatou por 1 a 1 com o Atlético-MG, no Estádio Independência e, como havia vencido o primeiro jogo, ficou com o título invicto.

A partida começou com o Atlético-MG tentando pressionar o rival. Com a vantagem de dois resultados iguais na final, o Galo precisava apenas de uma vitória simples para conquistar o título. E o gol atleticano saiu ainda no primeiro tempo. Aos 30 minutos de jogo, Elias abriu o marcador em Belo Horizonte. Festa da torcida do Galo, que era ampla maioria no estádio.

Mas o Cruzeiro não se abateu e seguiu buscando o empate. Na segunda etapa, o técnico Mano Menezes lançou mão de uma das novidades do Cruzeiro para a temporada. O atacante Pedro Rocha deixou o banco para decidir a final.

Em jogada individual pela esquerda, o atacante celeste tentou cruzar, mas viu seu passe ser interrompido com um toque de mão. Pênalti, que foi convertido com maestria pelo artilheiro Fred, aos 34 minutos. Com o empate em 1 a 1, o Atlético ainda tentou se aventurar no ataque. O zagueiro Leonardo Silva virou uma espécie de atacante nos minutos finais, mas nem isso foi suficiente para tirar a taça das mãos da Raposa.

Este foi o 38º Campeonato Mineiro vencido pelo Cruzeiro. O líder em conquistas do Estadual é o próprio Atlético-MG, com 44 taças. Abaixo dos dois, vem o América-MG, que tem 16 títulos e uma façanha histórica: foi decacampeão mineiro, de 1916 a 1925.