Cruzeiro bate o Atlético-MG pelas quartas de final da Copa do Brasil

O Cruzeiro deu um passo gigantesco rumo às semifinais da Copa do Brasil. Nesta quinta-feira (11), diante de um Mineirão lotado e colorido de azul, a Raposa soube se impor e venceu o Atlético-MG por 3 a 0, pelo jogo de ida das quartas de final da competição. Os gols foram marcados por Pedro Rocha, Thiago Neves e Robinho. As equipes voltam a se enfrentar na próxima quarta-feira (17), no Independência.

O jogo

Com uma marcação muito bem encaixada, a Raposa foi avassaladora na etapa inicial. O 2 a 0 no placar traduziu muito bem o primeiro tempo no Mineirão. O gol não tardou. E que golaço! Logo aos 12 minutos, Pedro Rocha deu lindo drible em Elias e encheu o pé de fora da área. A bola fez o efeito “pombo sem asa” e morreu no ângulo de Victor. Mantendo-se superior, a Raposa acelerou e buscou mais um. Quando o relógio apontava 25 minutos, Pedro Rocha aproveitou falha na saída de bola do Atlético-MG, recuperou a bola no meio-campo e partiu ao ataque. Dentro da pequena área, o camisa 32 rolou para Thiago Neves, que só teve o trabalho e escorar para o fundo das redes.

O Galo até tentou ensaiar uma melhora na volta do intervalo, mas o Cruzeiro seguia atento muito bem em campo. Tanto que, aos nove minutos, chegou ao terceiro gol: Robinho, na frente da área, driblou e chutou. Victor caiu para o canto direito, mas a bola bateu em Réver e voltou. No rebote, Robinho finalizou com o gol vazio e fez o terceiro do time celeste. Depois, o Cruzeiro soube conduzir bem a partida e não sofreu gols. Ao Atlético-MG, resta agora buscar forças para devolver o placar no Independência.