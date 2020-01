Cris Cyborg luta pelo cinturão que lhe falta no mundo do MMA

Curitiba – A lutadora curitibana Cris Cyborg é a atração principal da noite no Bellator 238, que tem início marcado para as 24h45 (de Brasília) deste sábado (25) em Inglewood (EUA). O evento, que abre a temporada 2020 da competição, marca a estreia da brasileira na organização e a primeira transmissão da Espn Brasil no MMA

Cyborg enfrentará a canadense Julia Budd, atual campeã peso-pena (66 kg) do Bellator. As duas não tiveram problemas em atingir o limite da categoria e marcaram 65,2 kg e 65,5 kg, respectivamente, na pesagem realizada nessa sexta (24).

A brasileira, ex-campeã do Invicta, do StrikeForce e do UFC, Cyborg vai em busca do sonho de conquistar cinturões em quatro das maiores companhias de MMA do planeta. Budd, por sua vez, visa manter seu reinado até então soberano no Bellator. Apesar de seu prestígio na organização, a campeã canadense admitiu que encarar Cris é a realização de um sonho.

Outro lutador ex-UFC que também faz seu debute no Bellator é Sergio Pettis. O irmão mais novo de Anthony Pettis enfrenta Alfred Khashakyan pelo peso galo (61 kg).