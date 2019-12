Crianças em tratamento oncológico na Uopeccan ganham festa de Natal

Está sendo realizada nesta segunda-feira (16) a tradicional festa de Natal para as crianças que fazem tratamento oncológico na Uoppecan em Cascavel. O evento é promovido pelo Hospital em parceria com as voluntárias da LFCC (Legião Feminina de Combate ao Câncer).

No local estão sendo oferecidos bolos, doces e muitas brincadeiras, além de presentear a criançada com brinquedos que foram doados em prol da festa. Brinquedos infláveis e muitas brincadeiras serão realizadas para os pacientes da Oncopediatria.

Os pacientes internados também participarão da Festa de Natal. Na brinquedoteca da ala de internamento, organizada pelas nutricionistas da oncopediatria será oferecido um cardápio para lá de especial com frutas, salgados e algumas guloseimas liberadas pela equipe.

Além é claro, de receber presentes doados pela comunidade.As festas são realizadas todos os anos e só ocorrem por conta das doações, que vieram de diversos parceiros que ajudam a tornar o Natal das crianças mais alegre.