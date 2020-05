Criança que sofreu queimaduras com soda em Marechal é transferida para Londrina

A pequena Laura Lis que sofreu queimaduras com soda líquina na última terça-feira (12), em Marechal Cândido Rondon e foi internada na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) pediátrica do HUOP (Hospital Universitário) de Cascavel foi transferida na tarde desta quinta-feira (14) até o HU de Londrina onde receberá atendimento especializado.

A transferência foi feita pela equipe do helicóptero do Paraná Urgência, operacionalizado pelo Consamu. Uma equipe de suporte básico do Samu de Londrina prestou apoio terrestre.

O helicóptero levou 1h25 para realizar a transferência até Londrina. Ela foi entregue ao hospital sem intercorrências.