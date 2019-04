Criança é flagrada com faca em escola

Um menino de 11 anos foi flagrado com uma faca na Escola Municipal Aníbal Lopes, no Bairro Floresta, em Cascavel. O objeto foi descoberto por colegas que alertaram os professores e a direção. A Polícia Militar e a Guarda Municipal estiveram no local e apreenderam o objeto.

De acordo com o Conselho Tutelar Leste, não houve ameaça aos demais estudantes. O menino é ex-aluno da instituição e foi até pegar documentos de transferência para outra escola. Ele contou que estava com a faca porque no caminho de casa até a escola tem um canavial e teria passado no local com um primo. A faca seria para cortar e descascar cana.

A mãe da criança foi chamada, mas estava trabalhando e por isso o Conselho Tutelar encaminhou o menino até a casa de parentes.

Investigação

Já a suposta ameaça de um ataque que estaria sendo planejado por um ex-aluno do Colégio Estadual Horácio dos Reis, no Jardim Nova Cidade, continua sendo investigada pela Polícia Civil. O suspeito já foi ouvido, mas não foi revelada sua identidade nem sua idade.

De acordo com a polícia, não há evidência de crime, já que o ataque seria apenas uma ideia e não houve consumação.

Uma reunião para tratar do tema foi realizada no colégio na noite de ontem com a presença de representantes da Polícia Civil, da Patrulha Escolar, do Núcleo Regional de Educação e de pais de alunos. A PC informou que o cunho da reunião foi educativo, com dicas de como prevenir situações como essa e identificar mudanças de comportamento dos estudantes.