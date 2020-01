Criança de seis anos encontra corpo da mãe morta com 25 facadas em Sarandi

Jaciara Kogler de Lima de 28 anos, foi encontrada morta pela filha de seis anos na noite do último sábado (18), no banheiro de uma residência na Rua da Multiplicação no Jardim Bom Pastor em Sarandi.

O corpo da mulher apresentava 25 perfurações causadas por faca. Jaciara trabalhava em um supermercado de Maringá, e as duas filhas de três seis anos, ficavam aos cuidados de uma babá.

No sábado à noite, no horário combinado, a babá levou as filhas até a casa de Jaciara, mas ela não atendia os chamados. A criança então abriu o portão e entrou na residência e segundos depois retornou gritando, falando que a mãe estava caída no banheiro toda ensanguentada. A babá também viu Jaciara e acionou o socorro, mas quando as equipes do Samu chegaram no imóvel, nada pode ser feito, há não ser constatar o óbito da jovem que morava na casa com o esposo e as filhas do casal.

No momento do crime o marido da vítima estava trabalhando. Pelo que foi apurado no local do crime, devido o estado de rigidez que encontrava-se o corpo, as equipes de socorro e a Polícia Científica acreditam que a mulher estava morta entre quatro ou seis horas.

O quarto do casal estava todo revirado.O local foi isolado pela polícia militar e guarda municipal.

O delegado Adriano Garcia e os investigadores da Polícia Civil estiveram no local e buscam a motivação e tentam elucidar o crime. Até o momento nenhuma linha de investigação é descartada pela polícia.

Testemunhas já foram ouvidas, inclusive o marido da vítima.

