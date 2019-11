Cresol está entre as melhores empresas para trabalhar no Paraná

A Cresol acaba de ser eleita pela Great Place to Work (GPTW) como uma das dez melhores empresas para trabalhar no Paraná em 2019. O anúncio foi feito na noite da última quarta-feira (30) no Torres Eventos, em Curitiba (PR), com a presença das melhores empesas de pequeno, médio e grande porte do Guia de 2019.

A Cresol ficou em sétimo lugar na categoria “Empresas de Grande Porte” (com mais de mil funcionários). Essa foi a primeira vez que a instituição participou do ranking das melhores empresas para trabalhar no Paraná, o qual premiou 70 empresas paranaenses em 2019, sendo dez de porte grande, 45 de porte médio e 15 de porte pequeno. A décima edição do ranking contou com 207 empresas inscritas, representando mais de 104 mil funcionários.

“Acreditamos que colaboradores felizes e satisfeitos entregam soluções eficientes aos nossos cooperados. Esse prêmio representa as ações que desenvolvemos com nossos colaboradores, com foco na valorização dos profissionais que são a base da instituição”, disse Alzimiro Thomé, presidente da Cresol Baser. “Estar no ranking é a segunda conquista do ano, pois já fomos certificados como um excelente lugar para trabalhar. A Cresol não vai parar por aqui, com certeza novas conquistas virão por meio de ações que buscam reconhecer ainda mais a Cresol como uma empresa que se preocupa com seus colaboradores, assim como com seus cooperados”, destacou.

Sobre a Cresol

O Sistema Cresol nasceu há 24 anos em Francisco Beltrão, interior do Paraná, e hoje possui mais de 1.800 colaboradores que atuam em dez estados brasileiros. Sempre aprimorando o ambiente de trabalho dos seus profissionais, seja na central, nas sedes administrativas ou nas agências, a Cresol também incentiva a formação, com capacitações, cursos presenciais e a distância por meio da plataforma Cresol Ead, além de contar com diversos benefícios aos colaboradores.

Sobre o Great Place to Work

O GPTW é uma autoridade global no mundo do trabalho e especialista em transformar organizações em um “Great Place to Work”, ajudando as empresas a aproveitar o melhor das pessoas e atingir resultados excepcionais e, acima de tudo, sustentáveis. Além disso, oferece consultoria para empresas que querem colocar as pessoas no centro da estratégia de negócios e certifica e reconhece os melhores ambientes de trabalho em mais de 50 países no mundo.