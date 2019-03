A Juventus conseguiu, ontem, sua classificação às quartas de final da Liga dos Campeões da Europa. Jogando na Juventus Arena, o time de Massimiliano Allegri dominou o Atlético de Madri e venceu por 3 a 0, graças a três gols de Cristiano Ronaldo – o terceiro, em um pênalti bastante questionado pelos espanhóis, assinalado aos 40min do segundo tempo. No jogo de ida, em Madri, o Atlético havia vencido por 2 a 0. Desta forma, os italianos avançaram com a vitória por 3 a 2 no placar agregado.