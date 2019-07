CPF na nota? Entidades arrecadam até R$ 50 mil com Nota Paraná

Desde 2015 os paranaenses ouvem uma pergunta frequente no caixa: “CPF na nota?” O Programa Nota Paraná incentiva as pessoas a exigirem nova fiscal e em troca oferecem retorno de parte do imposto pago e sorteio de prêmios.

Aqueles que não querem informar o CPF têm uma outra opção: doar a notinha para entidades assistenciais. E pode parecer pouco, mas a decisão ajuda, e muito. De nota em nota, elas conseguem ajuda para manter as despesas mensais e até pagar o salário dos funcionários.

Concentrada em conseguir recursos para construir o Centro de Saúde, a Apae não desperdiça notas. Segundo a gerente Elisabete Nunes Ermes, a entidade arrecada entre R$ 40 mil e R$ 50 mil por mês com as notinhas doadas. “Nós sempre destinamos parte do valor para a obra do Centro de Saúde e a outra parte utilizamos para serviços em geral da Apae, como o pagamento de 13º dos funcionários”.

Embora bastante, já foi melhor. No início, chegava a R$ 70 mil. “Nós temos uma ‘disputa’ com as outras instituições, porque o número de entidades cadastradas para receber o benefício aumentou”.

“Em casa, meu marido e eu doamos. Tentamos ser democráticos e a cada compra doamos para uma entidade diferente”, conta a dona de casa Maria do Carmo.

Esporte

A AFCC (Associação Fiel de Canoagem de Cascavel) se mantém com recursos do Nota Paraná há mais de um ano. “Nós usamos as notas para pagar funcionários, internet, água e luz da sede, sistema de alarme, barcos e remos”, conta o técnico Denis Lopes.

O valor também ajuda a custear a participação de atletas em campeonatos. Para o coordenador da AFCC, Adi Reis, o Deco, trabalhar sem as notas não é mais uma opção: “Hoje as notas são o nosso sopro de existência, todos os nossos recursos são retirados delas”.

Saúde

A Uopeccan de Cascavel arrecada recursos da nota desde 2017 e os valores variam de R$ 25 mil a R$ 40 mil por mês. O presidente da Uopeccan, Leopoldo Furlan, conta que a somatória de forças é a principal alavanca. “Nós temos voluntários que vêm de fora e trazem as notas, temos pacientes que também pedem para os parentes doarem, no comércio o pessoal que trabalha nos caixas também perguntam se o cliente que doar as notas para nós”.

De acordo com ele, o dinheiro arrecadado é usado para manter a Casa de Apoio e custear despesas com tratamentos: “80% dos tratamentos são feitos pelo SUS (Sistema Único de Saúde), mas o SUS paga R$ 700 por UTI e o custo é de R$ 1.200, então a gente usa esse dinheiro para complementar a diferença”.

Urnas

A Cáritas Arquidiocesana de Cascavel começou a distribuir as urnas há menos de um mês e por conta disso ainda não recebeu retorno em dinheiro, mas o assistente social da entidade Valdecir Santana está otimista. “A aceitação do pessoal é boa”.

De acordo com ele, o valor será usado para manter projetos sociais da entidade, como artesanato, cestas básicas e aulas de pintura e também projetos que serão iniciados, como o enxoval solidário.

A entidade tem 20 urnas espalhadas pela cidade e está em busca de mais parceiros.

Para receber os recursos é necessário ter cadastro no site da Nota Paraná e fazer prestação de contas anual.

Onde doar

As urnas das entidades cadastradas no site da Nota Paraná ficam espalhadas pelo comércio em geral, como lojas, mercados, farmácias e postos de gasolina. As notas doadas não podem conter o CPF do doador.

Reportagem: Milena Lemes

Bazar solidário

Nesta sexta-feira e sábado, a Cáritas Arquidiocesana de Cascavel realiza bazar solidário com peças de inverno, tênis, tapetes e ferramentas de R$ 2 a R$ 70. O bazar será das 9h às 17h. A Cáritas fica na Rua Luís Venturim, Bairro Claudete, 802, em Cascavel.