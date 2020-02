Coxa desafia Manaus pela 1ª fase da Copa do Brasil

Curitiba – Coritiba e Manaus disputam uma vaga na segunda fase da Copa do Brasil nesta quarta-feira (12), às 22h30 (de Brasília) na Arena da Amazônia.

Na primeira fase da Copa do Brasil, o time pior posicionado no ranking da CBF fica com o mando de campo. Em compensação, o visitante tem a vantagem de garantir a classificação com um empate. Com isso, o Coxa só precisa um empate amanhã para avançar. Quem passar, pega na segunda fase o vencedor do duelo entre Gama e Brasil de Pelotas, que também será realizado nesta quarta.

Para o Coxa, a partida é a chance de colocar em prática tudo aquilo que foi testado durante a pré-temporada e o Campeonato Paranaense.

“A equipe procurou fazer a melhor preparação, desde o dia 3 de janeiro, quando nos apresentamos, é claro que é pouco tempo, pensando em uma temporada de 11 meses, mas passamos por todas as etapas, por um período de preparação, conseguimos dar isonomia aos jogadores em volume de jogos, e nos sentimos bastante preparados para um jogo difícil e eliminatório no qual erros não podem acontecer”, destacou o técnico Eduardo Barroca em coletiva de imprensa.

Para alcançar seu objetivo e lucrar R$ 2,25 milhões em apenas um jogo – R$ 950 mil pela participação e mais R$ 1,3 milhão se avançar – o Coritiba precisará quebrar uma invencibilidade do Manaus, que nos últimos 20 jogos em casa acumulou 17 vitórias e três empates, desde fevereiro de 2019.