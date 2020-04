Covid-19: Secretaria de Saúde confirma o 6º caso em Assis Chateaubriand

A Secretaria de Saúde de Assis Chateaubriand confirmou na noite de sexta-feira (10) o sexto caso do coronavírus (covid-19) no Município. O novo exame positivo é de um homem com 33 anos de idade, que apresentou sintomas leves, não chegou a ser hospitalizado e está em isolamento domiciliar.

Dos seis casos confirmados na cidade, apenas uma senhora de 70 anos segue internada. As outras cinco pessoas infectadas estão em tratamento e isolamento domiciliar, com quadro clínico estável.

O boletim diário de sexta-feira informa que, das 35 suspeitas registradas, seis estão sob investigação laboratorial e 23 tiveram resultados negativos.