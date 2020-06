Covid-19. Paraná tem recorde de casos e mortes diárias; Oeste passa mil casos

Cascavel – O Paraná registrou nessa terça-feira (2) o recorde diário de novos casos de covid-19 e de óbitos confirmados pela doença. Foram 328 novos infectados, elevando para 5.163 o total de confirmações no Estado, dos quais 2.097 já estão recuperados.

Foram confirmados mais nove óbitos, elevando para 199 vítimas fatais da doença residentes no Estado. As mortes confirmadas foram: um homem de 34 anos de Cascavel, que morreu no dia (1º); dois homens moradores de Curitiba, um de 73 anos, faleceu dia 31 de maio, e um de 77 anos, falecido dia (1º); em Londrina, morreram três homens: 56 anos, morreu no dia 1º de junho, 76 anos e outro de 59 anos que faleceram dia (2); em Piraquara, um homem de 73 anos morreu dia 1º; e os outros dois óbitos foram em Siqueira Campos: um homem 45 anos, que morreu dia 30 de maio, e uma mulher de 66 anos, que faleceu dia 31 de maio.

A nona morte registrada por Cascavel ontem não consta nessa soma da Sesa (Secretaria de Estado da Saúde). O recorde anterior era de oito óbitos confirmados em um dia, registrado entre os dias 30 de maio e 1º de junho.

Em 262 cidades paranaenses há ao menos um caso confirmado da covid-19 e em 75 municípios há registro de óbitos.

Cascavel lidera

O município que mais registrou novos casos foi Cascavel, com 58 em 24 horas, subindo para 566 infectados. O Município também registrou a nona morte pela doença, uma mulher de 59 anos, que apresentava comorbidades, e que havia sido internada dia 26 de maio.

Cascavel é o segundo do Estado em casos da doença, atrás apenas de Curitiba, que tem 1.028 infectados e 51 óbitos.

Mil casos

Na região oeste, são 1.061 confirmações da doença e 19 óbitos. Depois de Cascavel, têm mais casos Foz do Iguaçu (136 e 3 mortes) e Toledo, com 44 casos e um óbito.

Maripá registrou seus dois primeiro casos, um deles uma mulher de 86 anos, que deu entrada no Pronto-Atendimento 24 Horas no dia 28 de maio, apresenta comorbidades e foi transferida ao Hospital Moacir Micheletto, em Assis Chateaubriand, no dia 29 de maio, onde permanece internada na UTI (Unidade de Terapia Intensiva).