Covid-19: MPT ajuíza ação civil pública para suspensão de atividades de frigorífico em Cascavel

O MPT (Ministério Público do Trabalho) no Município de Cascavel ajuizou, nesta sexta-feira (5), uma ação civil pública contra a Coopavel para promover o imediato afastamento de todos os empregados e trabalhadores terceirizados dos frigoríficos FRIAVES e FRISUÍNOS pelo período mínimo de 14 dias e posterior testagem dos mesmos.

O pedido do MPT é motivado pelo alto número de casos de covid-19 entre os trabalhadores da Coopavel, que, de acordo com relatórios técnicos produzidos pelos órgãos de fiscalização, estão relacionados a falhas na adoção de procedimentos de prevenção à disseminação da doença.

A cooperativa é a segunda empresa do ramo frigorífico do estado do Paraná com mais casos confirmados de Covid-19, 118 no total. No Paraná, já são 477 casos confirmados e 2 óbitos entre trabalhadores de frigoríficos.

Confira a íntegra da ação.