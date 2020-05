Covid-19: casos aumentam 60% em uma semana em Cascavel

A Secretaria Municipal de Saúde divulgou neste sábado (30) novo boletim sobre a infestação da covid-19 em Cascavel. Com 21 novos casos em relação ao dia anterior, já são 416 pessoas com a doença na cidade.

Em relação ao sábado passado, dia 23, quando havia 250 infectados no município, a contaminação com exames confirmados deu um salto de 60% em apenas uma semana. No mesmo período, os casos em monitoramento saltaram 281%, de 255 para 703.

Os números expressivos refletem o momento vivido na cidade. Basta percorrer as principais ruas e avenidas para perceber o relaxamento do distanciamento social pelas pessoas, que grande parte de dá pelas flexibilizações das medidas de isolamento social.

O boletim deste sábado (30) mostrou também que a taxa de ocupação de leitos de UTI adulto de 60%, contra 79% há uma semana. A taxa de letalidade também caiu em uma semana, de 2,4% para 1,6%. Já a a taxa de pacientes confirmados com o quadro clínico agravado subiu de 2,4% para 6,7%.

No momento, oficialmente, Cascavel tem 6.444 pessoas notificadas pela Secretaria Municipal de Saúde e 5.741 liberados do isolamento. Em relação aos 416 casos confirmados, 298 estão recuperados, 83 estão em isolamento, 16 estão em enfermarias e 12 em UTI. Sete óbitos já foram registrados pela covid-19 na cidade.