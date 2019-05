Corte que não tira o comprimento dos fios existe?

Muitas pessoas sofrem ao cortar o cabelo, pois não conquistam o comprimento desejado, cortando além do que esperado. Afinal, quem nunca foi ao cabeleireiro e disse para cortar “apenas as pontinhas”? Seja para deixar o corte alinhado, eliminar as pontas duplas ou até mesmo dar um pouco mais de movimento aos fios.

A boa notícia é que hoje existem diversos tipos de cortes que podem dar um aspecto diferente no visual sem mexer no comprimento dos fios. Por isso, selecionamos abaixo três tipos de cortes de cabelo que podem te inspirar.

Corte em camadas

Esse modelo de corte é uma das primeiras opções para quem desejar cortar o cabelo, sem perder o comprimento atual das madeixas. Ele é responsável por fazer a limpeza das pontas e dar mais movimentos criando camadas que não interferem na base do cabelo.

Para cortar o cabelo assim, é possível criar diversas variações das camadas, podendo ser invertidas ou até mesmo horizontais. Por essa flexibilidade de criações, esse corte fica bem em todos os tipos de cabelos e ainda auxilia a deixar a aparência mais jovial.

Corte bordado

Embora seja uma técnica antiga, este corte, conhecido como bordado, voltou como uma das maiores novidades do universo dos salões de cabeleireiros, tornando-se a tendência dos últimos tempos. Perfeito para dar fim às pontas duplas e manter os cabelos compridos e saudáveis, o corte bordado atua como um tratamento aos fios, retirando essas pontas tanto nas partes externas quanto internas do cabelo. Sendo indicado para todos os tipos de cabelo, em especial para quem sofre com pontas duplas. Assim, evita-se que os fios fiquem com aspecto ressecado e danificado.

Antigamente, esse procedimento era feito com tesoura ou vela. Mas, com o avanço tecnológico, hoje é possível fazer com mais agilidade e precisão com uma máquina específica, conhecida como Split Ender, uma espécie de removedor de pontas duplas.

Corte desfiado

O modelo de corte desfiado também é uma ótima opção para manter o comprimento do cabelo, além de tornar o visual mais despojado com os fios mais desconectados. Para esse corte, basta desfiar as pontas com a tesoura e os fios vão ficar do mesmo tamanho.

Diferente dos modelos de cortes citados anteriormente, esse exige uma atenção maior para quem possui cabelos mais finos e ralos, pois é capaz de reduzir o volume e dar a impressão de que possui menos fios, mesmo mantendo o comprimento.

Independente do corte, lembre-se de procurar um profissional. Assim, o resultado será muito mais eficaz e gratificante para quem quer realmente cortar apenas as pontinhas, sem mexer no tamanho dos fios.