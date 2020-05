Corte de araucárias em Cascavel

O MPPR (Ministério Público do Paraná) encaminhou recomendação administrativa ao prefeito de Cascavel para que seja suspenso o corte de 231 araucárias adultas, autorizado pelo Instituto Água e Terra com o argumento de que é necessário para a readequação da Estrada Arataca. A permissão, no entanto, teria sido concedida sem a realização do Estudo e do Relatório de Impacto Ambiental, obrigatórios por lei.

A recomendação considera o fato de as araucárias serem espécies protegidas por lei, bem como o dano ambiental não poder ser revertido. Leva em conta também o cenário de pandemia do novo coronavírus (covid-19), quando os órgãos de fiscalização não estão em pleno funcionamento.