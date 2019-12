Corrida de São Silvestre: Confirmada a presença de dois bicampeões da prova

Dawit, do Bahrein, venceu a São Silvestre em 2014 e 2017 Crédito: São Silvestre

São Paulo – A organização da Corrida de São Silvestre confirmou, nessa quinta-feira (26), a presença de dois bicampeões da prova na disputa marcada para o dia 31, em São Paulo. Estão garantidos o queniano Edwin Kipsang Rotich, vencedor das edições de 2012 e 2013, e Dawit Fikadu Admasu, do Bahrein e vencedor em 2014 e em 2017.

Além das duas vitórias na São Silvestre, Rotich tem no currículo o terceiro lugar na Meia de Valência, na Espanha, em 2016, e outro triunfo em solo brasileiro, na Corrida de Reis, de 10 quilômetros, em Cuiabá (MT).

Ele venceu aquela prova apesar de viver situação incomum, ao ser atacado por um espectador, portador de deficiência mental. O episódio lembrou aquele vivido por Vanderlei Cordeiro de Lima na maratona da Olimpíada Atenas 2004.

Outros corredores garantidos na São Silvestre são o equatoriano Byron Piedra, finalista dos 10.000 metros dos Jogos Pan-Americanos Lima 2019, e sétimo colocado na Meia Maratona de Nova York 2016; Joseph Panga, da Tanzânia, quarto colocado na 10k de Boston neste ano e 10º na São Silvestre 2018; e o colombiano José Gonzales, vencedor da Girardot 15k, a Colômbia, em 2017, e quarto na Boston 10K deste ano.

No feminino, foram confirmadas duas atletas argentinas nessa quinta-feira. Daiana Orcampo foi campeã da Maratona de Buenos Aires e da Meia Maratona de Assunção, ambas neste ano. Marcela Cordeiro também foi confirmada na prova. No currículo, ela tem o vice em Buenos Aires neste ano. Além delas, a organização assegurou a presença da mexicana Risper Gesabwa, prata nos 10.000 metros no Pan de Lima.