Correios entram em greve a partir de terça-feira

Reportagem: Milena Lemes

Durante assembleias que ocorreram no Brasil inteiro na última terça-feira, os trabalhadores dos Correios decidiram pelo caminho da greve unificada. A greve tem data marcada para começar na próxima terça-feira (10), às 22h.

De acordo com a secretária de Comunicação do Sintcom-PR (Sindicato dos Trabalhadores nos Correios do Paraná), Silvana de Souza, haverá uma assembleia na terça-feira para definir a organização no dia seguinte.

Em Cascavel, a assembleia será às 18h30, em frente ao Centro de Entrega, na Rua Maranhão com a Avenida Carlos Gomes. “Nós vamos trabalhar a conscientização de cada trabalhador de que a greve é necessária para que possam manter o emprego”, explica Silvana.

Entre os pedidos dos trabalhadores estão o aumento salarial acumulado pela inflação de 3,1% – o oferecido pela empresa é de 0,8% -, a não privatização da empresa e a não retirada de 19 cláusulas que garantem direitos trabalhistas.

Posicionamento dos Correios

De acordo com os Correios, desde o início a empresa participa das negociações com os representantes dos trabalhadores e sob medição do TST (Tribunal Superior do Trabalho). Ao todo, foram dez encontros registrados em ata.

Em nota, a empresa diz que durante as reuniões foi apresentado aos trabalhadores a situação econômica dos Correios e as propostas para o acordo dentro das condições possíveis, considerando o prejuízo acumulado de R$ 3 bilhões.