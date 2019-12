Córrego Bezerra é liberado

Reportagem: Milena Lemes

Em construção há um ano, o Ecopark Oeste, no Bairro Santa Cruz, zona oeste de Cascavel, acaba de receber a “estrela” da obra: o Córrego Bezerra, que voltou a correr no percurso normal.

As chuvas dos últimos dias contribuíram, pois foram as responsáveis por encher o rio. O lago que está sendo construído também ficou cheio, e dá uma prévia do parque pronto, o que deve acontecer até fevereiro.

Isso porque a Contersolo pediu aditivo de 60 dias para entregar a obra.

A pista de caminhada, a ciclovia, a iluminação, o estacionamento, o plantio de árvores e de gramas e o parcão não foram concluídos ainda. A obra deve ter custo total de R$ 13.802,374,99.

Segurança da água e riscos dos mananciais

Nesta quinta-feira (19) será realizado o 1º Workshop Plano de Segurança da Água de Cascavel. O evento, promovido pela Sanepar, visa apresentar o andamento e o cronograma de aplicação do PSA (Plano da Segurança da Água), que segue a metodologia da OMS (Organização Mundial da Saúde) e atende às diretrizes da Portaria de Consolidação 5 do Ministério da Saúde. O workshop tem apoio da Secretaria de Meio Ambiente, da Defesa Civil, do Comam (Conselho Municipal de Meio Ambiente) e da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil).

O PSA de Cascavel é o primeiro a ser elaborado no Brasil e servirá de base e modelo para os demais municípios brasileiros.

A gerente regional da Sanepar, Rita Camana, explica que o plano é do Município de Cascavel e que a Sanepar, como detentora da concessão dos serviços de abastecimento, tomou frente nos levantamentos e no mapeamento das bacias dos mananciais para apresentar à sociedade os compromissos do PSA. “A responsabilidade deve ser compartilhada e é necessária a participação das instituições para desenvolver e apoiar as ações que estarão definidas no Plano”, afirma a gerente.

O workshop é aberto à participação de toda a sociedade civil e instituições públicas e privadas.

A proposta é abrir o debate para sanar dúvidas e coletar sugestões, propostas e projetos de melhorias ambientais. Ao término do workshop será elaborada a Carta de Cascavel.

O evento tem início às 8h30, na sede da OAB Cascavel, na Avenida Assunção, 668.