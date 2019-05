Corredor Iguaçu terá aporte federal

Brasília – Com investimento inicial previsto de R$ 200 milhões e a meta de impulsionar o turismo e gerar empregos em rotas estratégicas, o Ministério do Turismo lançou ontem (28) o programa Investe Turismo. As ações chegam primeiro a 158 municípios das cinco regiões do País. A ideia é trazer competitividade a 30 rotas turísticas estratégicas, dentre elas o Corredor Iguaçu, que compreende o Parque Nacional do Iguaçu e as Cataratas, de Foz do Iguaçu.

O programa vai buscar parceria entre as iniciativas pública e privada para ampliar a qualidade e a competitividade do setor de turismo. A iniciativa é uma parceria entre ministério, Sebrae e Embratur.

Os 158 municípios que integram o primeiro grupo do programa serão alvo de um pacote de ações de investimentos, incentivos a novos negócios, acesso ao crédito, marketing e qualificação voltados para o setor de turismo.

As ações nas rotas selecionadas devem ser organizadas em quatro linhas, que são o fortalecimento da governança, por meio de agenda estratégica entre o setor público e privado; a melhoria dos serviços e atrativos turísticos, com foco nas micro e pequenas empresas; marketing e apoio à comercialização; e a atração de investimentos e o apoio ao acesso a linhas de crédito e fontes de financiamento.

Rotas estratégicas

Na Região Norte, vão participar do programa 18 municípios com sete rotas estratégicas; no Nordeste, serão 56 municípios e dez rotas; no Sudeste, são mais de 30 municípios com cinco rotas; no Centro-Oeste, 18 municípios e quatro rotas; e, no Sul, 35 municípios com quatro rotas, que são Porto Alegre e Serra Gaúcha (RS), Porto Alegre e Missões (RS), Corredor do Iguaçu (PR), e Serra-Mar Catarinense (SC).