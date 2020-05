Corpo de terceiro paraguaio que se afogou é encontrado por pescadores no Rio Paraná

Foi encontrado próximo a Puerto Ordoña, no Bairro de São Francisco, cidade de Los Cedrales no Paraguai na tarde desta segunda-feira (11), o corpo do terceiro paraguaio que se afogou após um acidente entre uma canoa e um barco maior no Rio Paraná em Foz do Iguaçu na segunda-feira (4).

A vítima foi identificada como Hugo Javier Molas Vera de 21 anos. Ele é o terceiro corpo de quatro náufragos que estavam desaparecidos na fronteira.

Por volta do meio dia de domingo (10) o corpo de Jonathan Nahuel Báez Elizaul, de 19 anos foi encontrado pela patrulha da Armada Paraguaia.

O primeiro corpo foi encontrado ainda na sexta-feira (8), o segundo foi encontrado no domingo (10) e o terceiro encontrado hoje (11).

Familiares ainda esperam encontrar o último corpo desaparecido que é o de José Antonio Molas Cabral de 23 anos.

Informações: Tarobá News.