Corpo de garota que caiu no Rio Paraná ainda não foi encontrado

Após três dias de buscas, o Corpo de Bombeiros ainda não conseguiu encontrar o corpo da adolescente de 15 anos, moradora de Cascavel, que teria caído da garupa de um jet ski na tarde da última sexta-feira (11) na Vila Iara, em Altônia, região noroeste do Estado.

De acordo com informações repassadas no local, a jovem estava com um grupo de amigos. Quando andava na garupa de um jet ski ela caiu na água e desapareceu. A jovem não sabia nadar e não usava colete salva-vidas.

Familiares acompanham as buscas no balneário no Rio Paraná. A Polícia Civil de Altônia investiga o caso e deve ouvir as pessoas que acompanhavam a garota.

Uma equipe da Marinha, de Guaíra, acompanha e apoia as buscas que são realizadas pelos bombeiros de Umuarama e Altônia.

Adolescente jogada para fora de carro

A reportagem conversou com pessoas próximas à família da jovem que sumiu no Rio Paraná e eles disseram que ela esteve envolvida em um episódio recente em Cascavel.

Em dezembro do ano passado, a garota foi jogada para fora de um carro em movimento na frente da casa onde mora no Bairro Clarito, em Cascavel.

Ela apresentava sinais de coma alcoólico, teve ferimentos leves e foi encaminhada à UPA Brasília e posteriormente foi acompanhada pelo Conselho Tutelar e por uma assistente social.

O caso é investigado pelo Nucria (Núcleo de Proteção à Criança e ao Adolescente Vítima de Crime).

A reportagem tentou contato com a família, mas não houve sucesso.