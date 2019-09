Corpo de Bombeiros alerta para pedido de ajuda financeira

O Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Paraná emitiu na tarde dessa terça-feira (3), um ALERTA, informando que não solicita dinheiro diretamente à população, tendo em vista que a corporação atua com recursos advindos diretamente Estado do Paraná, através da Secretaria de Segurança Pública.

Eles pediram que caso seja solicitado dinheiro em nome do Corpo de Bombeiros do Estado do Paraná ou qualquer instituição ligada a essa corporação, que entre em contato com a unidade do Corpo de Bombeiros mais próxima da sua residência ou faça a denúncia diretamente no canal Fale com o Ouvidor.

Para emergências LIGUE 193.

