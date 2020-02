Coronavírus pode afetar crescimento global e do Brasil, alerta Mansueto

Brasília – O secretário do Tesouro Nacional, Mansueto Almeida, afirmou nessa quinta-feira (27) que o coronavírus pode afetar o crescimento global neste ano e o preço das commodities. Ele afirmou que é preciso esperar para saber quais serão os efeitos no Brasil, mas reconheceu que o País pode ser afetado. “O que está todo o mundo em dúvida é qual vai ser o impacto do coronavírus no crescimento mundial. Se a gente tiver uma queda muito forte na projeção de crescimento mundial, ele passa a ser um fenômeno mundial e afeta todo o mundo, e o Brasil também”, disse e acrescentou: “O risco é tanto no preço de commodities como no crescimento menor do mundo. A gente tem que observar e estar preparado”.

O Ministério da Economia está monitorando o avanço do contágio e seus possíveis impactos na economia. Nas próximas semanas, o time de Paulo Guedes (Economia) deve divulgar um relatório com a nova projeção para o PIB de 2020 (hoje em 2,4%).

A estimativa guia as projeções de receita federais e também a necessidade de eventuais contingenciamentos, algo que deve ser divulgado por meio do relatório bimestral de receitas e despesas até o dia 22 de março.

81 mil casos em 45 países

O coronavírus continua se espalhando rapidamente pelo mundo e já foi detectado em pelo menos 44 países, além da China, em todos os continentes, de acordo com a OMS (Organização Mundial de Saúde). Mas a cada momento novos países fazem anúncios de casos.

São mais de 81 mil casos confirmados em todo o mundo (78.630 na China e 3.474 em 44 países) e pelo menos 2.801 mortes. Novos países entraram na lista de casos da OMS nessa quinta-feira (27), como Noruega e Paquistão. Mas outras nações, como Dinamarca, Estônia e Afeganistão, também fizeram anúncios ontem. O Brasil registrou seu primeiro caso na quarta-feira (26).

“Estamos em um ponto decisivo”, disse o diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus. “Nas últimas 24 horas, sete novos países reportaram casos pela primeira vez: Brasil, Geórgia, Grécia, Macedonia do Norte, Noruega, Paquistão e Romênia”, ilustra.

“Minha mensagem para cada um desses países é: esta é a sua janela de oportunidade. Se você agir agressivamente agora, você pode conter esse vírus. Você pode impedir pessoas de ficarem doentes. Você pode salvar vidas. Meu conselho para esses países é se mover rapidamente”, afirmou Tedros. “Esse vírus não é influenza. Com as medidas corretas, pode ser contido. Essa é uma das principais mensagens da China. A evidência que temos é que não parece haver uma ampla transmissão da comunidade”, acrescentou em seu comunicado diário sobre a epidemia.

Até ontem à tarde o Brasil já monitorava 132 casos suspeitos, mas o Ministério da Saúde estimava que o número subiria para 300 nas próximas horas.