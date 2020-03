Coronavírus: filhos de paciente infectada frequentaram escola

Cascavel – O Colégio Expressão emitiu uma nota de alerta a diversos pais de alunos, porque a primeira paciente confirmada com novo coronavírus em Cascavel mandou os filhos para a escola durante vários dias, mesmo após a suspeita da doença. Contudo, a escola não havia sido alertada.

Na nota, a direção da escola ressalta que: “…As crianças, que estavam assintomáticas, frequentaram as aulas até o dia 19/03. Desta forma, solicitamos que os alunos da escola, especialmente os colegas de ano de ensino, que permaneçam em quarentena e observação, evitando o contato com pessoas do grupo de risco. Caso apresentem sintomas gripais, procurem as unidades de saúde para realizar o teste. Em conversa telefônica, a pessoa infectada lamentou a situação e a Escola também se mostra solidária à condição da família, desejando sua recuperação imediata. Entendemos que estamos todos passando por um momento difícil, visto que a transmissão desta doença é extremamente fácil e pode acontecer com qualquer pessoa”

Há ainda informações de pessoas próximas à família de que a paciente não teria cumprido a quarentena em Cascavel.

A mulher voltou de uma viagem a Dubai já com sintomas, procurou a rede pública e fez o exame na rede privada, onde testou positivo.

A reportagem não conseguiu contato com a paciente.

Saúde confirma

A Secretaria de Saúde de Cascavel informou por meio da Vigilância Epidemiológica que entrou em contato com a escola e constatou a veracidade do documento que está sendo enviado aos pais de alunos. Salientou que o primeiro caso positivo de covid-19 em Cascavel foi atendido na Atenção Primária do Município e recebeu todas as informações e orientações a respeito de isolamento domiciliar e das pessoas que tiveram contato com o paciente, inclusive com registro no prontuário.

A Vigilância Epidemiológica buscará na instituição escolar informações sobre as crianças que tiveram contato com os filhos da mulher para fazer o monitoramento delas.

A conduta dessa mulher será também investigada pelo Ministério Público que tem um grupo específico para analisar casos como esse.