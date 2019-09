Coritiba enfrenta o CRB em duelo direto pelo G4

Curitiba – Fora da zona de rebaixamento por causa dos jogos já realizados pela 23ª rodada, o Coritiba vai a campo neste sábado (21) disposto a voltar para o grupo de acesso à elite. Às 19h, no Couto Pereira, recebe o CRB para um confronto direto na Série B.

O Coxa, que não vence há cinco jogos, é o terceiro melhor mandante da competição e iniciou a semana na quarta colocação, mas caiu para o sexto lugar com os resultados das partidas já realizadas pela rodada, com 34 pontos. Já o CRB, melhor visitante do campeonato, iniciou a semana em quinto lugar e é momentaneamente o sétimo colocado, com 33.

Em busca de retomar o caminho das vitórias no campeonato, o time alviverde paranaense aposta primeiro em não sofrer gols – vem de três derrotas seguidas. De volta de suspensão, Sabino fará dupla de zaga com Lima, que voltou na rodada passada depois de três jogos lesionado. Com eles em campo, o Coxa tem cinco jogos de invencibilidade.

O técnico Humberto Louzer também tem os retornos do volante Matheus Sales e do centroavante Rodrigão, que cumpriram suspensão automática na derrota para o Londrina. Já os meias Juan Alano e Luiz Henrique, suspensos, são ausências certas, enquanto Rafinha é dúvida.