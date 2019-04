Coritiba e Londrina duelam no Couto Pereira

Duelo que teve a rivalidade acirrada nos últimos anos, Coritiba x Londrina decidirá neste domingo um dos finalistas da Taça Dirceu Krüger, a 2º do Paranaense 2019, às 16h, no Couto Pereira. No duelo da fase classificatória, no dia 2 de fevereiro, pela Taça Barcímio Sicupira Júnior, os rivais empataram sem gols, em Curitiba. Para este reencontro, o Coxa chega com o atacante Rodrigão (foto) em alta. Desde o retorno de lesão ele marcou nos dois jogos que disputou e assumiu a liderança da lista de goleadores do campeonato, com seis gols. Do outro lado, o Tubarão chega empolgado pela classificação à quarta fase da Copa do Brasil e há oito jogos sem perder.