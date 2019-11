Coritiba desafia Figueirense atrás de pontos para comemorar em casa

Curitiba – Embalado por oito jogos sem derrotas, o Coritiba desafia o Figueirense nesta sexta-feira (8) em busca de pontos para ficar ainda mais perto da Série A do Brasileiro. O jogo, marcado para as 21h30 no Orlando Scarpelli, em Florianópolis (SC), é válido pela 34ª rodada da Série B.

Com 53 pontos, o Coxa fecha o G4, mas de olho no número mágico: 62. Essa é a média de pontuação do quarto colocado nos últimos três campeonatos. Assim, restam nove pontos, ou três vitórias, para o alviverde paranaense carimbar seu retorno à elite da competição nacional.

Depois do Figueirense, o Coritiba visitará o Brasil de Pelotas na terça-feira (12), no Rio Grande do Sul. Caso some seis pontos, poderá comemorar o acesso na volta para casa, diante de seu torcedor, no próximo sábado, dia 16, quando receberá o Oeste, a duas rodadas do fim.

Caso contrário, ainda terá a oportunidade de somar pontos contra o líder e já garantido na Série A Bragantino, dia 22, no Couto Pereira, ou contra o Vitória, dia 30, na última rodada, em Salvador.

Para o compromisso desta noite, o técnico Jorginho poderá repetir a escalação do Coxa pela primeira vez desde que assumiu a equipe, há dez jogos. Assim, o time deve ser o mesmo que empatou sem gols com o Sport na segunda-feira (4).