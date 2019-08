Corinthians vence o Botafogo e se mantém na cola do G-4 da Série A

Timão invicto na Arena! Em duelo que abriu a 15ª rodada do Brasileirão, o Corinthians recebeu o Botafogo, na tarde deste sábado (17), e fazendo valer o mando de campo conquistou uma vitória por 2 a 0. Boselli e Everaldo marcaram os gols do time da casa. Com a vitória, a equipe paulista chegou aos 27 pontos e pulou momentaneamente para o quinto lugar. Já o Glorioso segue na sétima posição, com 22 pontos.

O jogo

Uma cena se repetiu algumas vezes no primeiro tempo: Timão no ataque e Gatito brilhando para o Botafogo. Jogando em casa, o Timão dominou as ações da partida durante toda a etapa inicial. O bombardeio paulista começou logo aos três minutos de bola rolando. Matheus Vital recebeu passe dentro da área, chutou bonito e viu Gatito se esticar todo para salvar o Botafogo. Aos 11, foi a vez de Pedrinho testar o arqueiro carioca, que novamente evitou o gol. Sem dar trégua, o Corinthians teve mais uma chance, aos 26. Boselli aproveitou uma falha da defesa adversária, arriscou o chute, mas também esbarrou em mais uma defesa de Gatito.

E o Timão continuou pressionando. Na marca dos 39, Everaldo soltou uma bomba de fora de área, que passou rente à trave. Dois minutos depois, a bola enfim encontrou as redes. Pedrinho fez grande jogada individual e cruzou para Boselli. O camisa 17 não pensou duas vezes e de primeira acertou o ângulo botafoguense: 1 a 0. O Corinthians queria mais. Aos 44, Pedrinho aproveitou cruzamento e testou firme só que Gatito fez um milagre debaixo das traves.

Na volta do intervalo, os donos da casa não deixaram o ritmo do jogo diminuir e, aos dez minutos, Everaldo ampliou o marcador. Pedrinho arriscou o chute, Gatito defendeu, mas, no rebote, o atacante apareceu livre para fazer 2 a 0. Com a vantagem no placar, o Corinthians controlou bem a partida. A melhor oportunidade do Botafogo aconteceu já aos 41 minutos. Gilson colocou a bola na área e Benevenuto carimbou a trave do Timão.