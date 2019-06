Corinthians e Palmeiras têm amistosos no Paraná

São Paulo – Duas equipes paulistas da primeira divisão do Brasileiro medirão forças na próxima semana dois times paranaenses que ascendem no futebol nacional rumo à Série A. O Palmeiras fará jogo-treino em seu CT na quinta-feira (4 de julho) contra o Operário, enquanto o Corinthians enfrentará o Londrina no domingo (dia 7) no Estádio Willie Davids, em Maringá.

Líder isolado do Brasileirão, o Verdão medirá forças com o Fantasma às 15h30, em seu Centro de Treinamento. O time de Ponta Grossa, em seu primeiro ano na Série B, depois de conquistar a Série D e a Série C seguidamente, ainda busca melhores posições na classificação. O Operário ocupa a 17ª posição, dentro da zona de rebaixamento.

Já o Londrina é o terceiro colocado na Série B, a três pontos do líder bragantino. O Tubarão atuará em Maringá por opção da empresa que realizará o evento – os clubes ganharão cota e viagem paga para a partida.

O detalhe é que Londrina e Operário atuarão de olho um no confronto do outro, pois o próximo jogo oficial das equipes será justamente um duelo paranaense pela Série B, no dia 13 de julho, às 16h30, no Estádio Germano Krüger em Ponta Grossa.