Corinthians e Chapecoense se enfrentam por objetivos opostos

Florianópolis – Chapecoense e Corinthians se enfrentam nesta quarta-feira, às 19h15, na Arena Condá, em Chapecó (SC), em jogo atrasado da 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. O time catarinense vive situação delicada na competição nacional e vai enfrentar um rival que briga pelas primeiras posições.

A Chapecoense entrará em campo pressionada por causa da lanterna no Campeonato Brasileiro. O time vem de uma sequência negativa de seis partidas sem vitória na competição, sendo dois empates e quatro derrotas, e precisará dar a resposta em campo para não sofrer um rebaixamento inédito.

Já o Corinthians tentará conquistar os três pontos longe de seus domínios para se manter no G4, condição conquistada na última rodada com a vitória sobre o Vasco. A diferença para o líder Flamengo é de 11 pontos, mas para o terceiro colocado Santos é de apenas três. Eliminada do Sul-Americana, a meta é a classificação para a Libertadores do próximo ano entre os quatro do Brasileirão.

Atlético-MG x Vasco

Também por partida atrasada da 21ª rodada do Brasileirão, Atlético-MG e Vasco se enfrentam nesta quarta-feira, às 19h15, no Independência. Assim como no caso do Corinthians, o Galo mineiro teve seu compromisso pela rodada adiado para entrar em campo pela Copa Sul-Americana, da qual também foi eliminado na semifinal, tal qual o alvinegro paulista. Para este jogo, o Atlético chega confiante, pois depois de uma sequência de seis derrotas no Brasileirão conseguiu uma vitória no último domingo (29), contra o Ceará, e interrompeu a sequência de queda na tabela. Atualmente, é o 10º colocado com 30 pontos e precisa da vitória para se aproximar do G6. O Vasco, por outro lado, vem de uma derrota para o Corinthians, também no último domingo. Nos últimos cinco confrontos, o Vasco perdeu três, ganhou um e empatou outro. O time carioca ocupa a 14ª posição com 24 pontos.