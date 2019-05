Corbélia dá largada à fase regional dos Jeps

Cascavel – A 1ª fase regional da 66ª edição dos Jeps (Jogos Escolares do Paraná), que envolve 15 Núcleos Regionais de Educação, terá início nesta sexta-feira em 15 cidades. Para os alunos-atletas da área de abrangência do NRE de Cascavel, as disputas serão em Corbélia, até quarta-feira (5).

A Cidade das Flores receberá ao todo 1.627 pessoas diretamente envolvidas com os Jogos durante os seis dias de disputa, sendo 1.502 atletas em 186 equipes de 15 municípios.

A competição será desenvolvida nas modalidades de atletismo, basquete, futsal, handebol, tênis de mesa, vôlei e xadrez, nas categorias A (15 a 17 anos) e B (12 a 14 anos), nos naipes feminino e masculino.

Além do desporto regular, os Jeps em Corbélia reunirão 111 alunos-atletas com necessidades especiais para as disputas do atletismo paradesportivo – são 37 equipes, de três cidades: Cascavel, Corbélia e Guaraniaçu.

Outros 12 municípios estarão representados na competição: Anahy, Boa Vista da Aparecida, Braganey, Campo Bonito, Capitão Leônidas Marques, Catanduvas, Céu Azul, Lindoeste, Santa Tereza do Oeste, Ibema, Iguatu e Vera Cruz do Oeste.

Outras regionais

A 2ª fase regional da 66ª edição dos Jogos Escolares contará com as instituições de ensino pertencentes aos demais Núcleos Regionais de Educação do Oeste do Estado e será realizada de 14 a 19 de junho. Para o NRE de Toledo as disputas serão em Guaíra; para o de Assis Chateaubriand serão em Tupãssi; e para o de Foz do Iguaçu serão em Santa Terezinha de Itaipu.