Copel se explica ao setor produtivo

Medianeira – Uma comitiva composta pelo diretor da Copel, Daniel Slaviero, dirigentes da estatal e o deputado estadual Nelson Luersen realizou visita institucional ao Centro Administrativo da Lar Cooperativa Agroindustrial, em Medianeira. O grupo foi recepcionado pela diretoria executiva, por superintendentes e gerentes da Lar.

Em resposta à carta entregue pelo diretor-presidente da Lar, Irineo da Costa Rodrigues, ao presidente da Copel durante o Show Rural deste ano, a comitiva foi conhecer de perto as necessidades da Lar e do setor produtivo do oeste do Paraná.

Foram apresentados números que mostram o quanto as oscilações da rede elétrica afetam diretamente o setor produtivo, principalmente aviários de corte com a morte de aves por estresse térmico e perda no rendimento, além de queima ou quebra de equipamentos industriais. Dentre as principais urgências estão a revisão das linhas elétricas de distribuição e levar rede trifásica até os produtores.

De acordo com o presidente da Copel, a empresa reconhece que precisa melhorar com relação às quedas e às oscilações de energia. “A Copel está consciente da gravidade e da dimensão do problema, está fazendo um investimento recorde de R$ 835 milhões em 2019, sendo 56% para as regiões oeste e sudoeste”, afirmou Daniel.

Também participaram do encontro o presidente do POD (Programa Oeste em Desenvolvimento), Danilo Vendrusculo, o vice-prefeito de Medianeira, José Vani Grassi, e representantes de São Miguel do Iguaçu e da imprensa local.

Na oportunidade, foi anunciado o início das obras da nova subestação de energia de São Miguel do Iguaçu para o mês de maio, com previsão de 18 meses de duração.