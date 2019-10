Copa Truck tem o maior grid do ano em Cascavel

Com boas novidades e o maior grid de sua história recente – são 24 caminhões inscritos -, a Copa Truck abre domingo, em Cascavel, a reta final da temporada de 2019 com o início da quarta e última Copa do ano, que será concluída no fim do mês no Velopark (RS) e definirá as três últimas vagas para a Grande Final de dezembro em Interlagos.

Uma delas é a estreia de Guilherme Salas, um dos grandes nomes da nova geração, com o Mercedes-Benz da JL, equipe que retorna ao grid após ter competido em 2018. “Fui convidado pelo José Luiz, dono do time, para competir e topei na hora. Por enquanto vou disputar essa etapa apenas, mas nada me impede de fazer mais se der certo o fim de semana”, destaca Salas, líder da Stock Light, divisão de acesso da Stock Car, onde também corre Gabriel Robe, da equipe PP Motorsport.

A outra novidade é a volta de uma lenda do automobilismo. Maior nome de Cascavel nas pistas, Pedro Muffato, de 77 anos, levará o Scania de volta ao grid após ser convidado pelo amigo e piloto Roberval Andrade. “O Pedro tem intimidade com os caminhões, já correu bastante e surgiu a ideia de convidá-lo para correr na etapa. Ele, claro, topou na hora e vai matar a saudade da velocidade”, comenta Roberval.

A última vez que Pedro havia competido em um campeonato nacional foi na etapa do Mercedes-Benz Challenge no ano passado.

Completando a lista das estreias e retornos do fim de semana, a equipe FF Motorport alinhará um terceiro caminhão para Glomir Bissoni Jr., mais conhecido como Juca Bala, um dos grandes nomes da arrancada de caminhões, enquanto Adalberto Jardim volta após fazer uma revisão meticulosa em seu caminhão Ford – que o tirou da corrida anterior no Uruguai. Essa relação corre o risco de aumentar, uma vez que ainda existe uma vaga aberta na equipe JL.