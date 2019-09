Copa Truck tem a programação definida para etapa de Cascavel

A organização da Copa Truck divulgou a programação completa e os horários de transmissão das três categorias que formam a sétima etapa da temporada, marcada para os dias 5 e 6 de outubro no Autódromo Zilmar Beux, em Cascavel.

Além da Copa Truck, o público do oeste do Paraná também verá a sexta etapa do Mercedes-Benz Challenge e a quinta da nova Copa HB20, que fará sua primeira apresentação na cidade. Juntas, as três categorias levarão mais de 60 máquinas para a pista durante o fim de semana.

Enquanto a sexta-feira (que é fechada ao público) conta somente com treinos livres, o sábado já recebe as tomadas de tempos, a primeira corrida da Copa HB20 e a visitação aos boxes é liberada para os portadores de todos os ingressos, com o domingo reservado para nada menos que quatro corridas (duas da Copa Truck, uma do MBC e uma da Copa HB20), além do Desfile dos Pilotos e de atrações de pista como o Caminhão de Manobras da Omni.

Na parte das transmissões, as tomadas de tempo da Copa Truck e do Mercedes-Benz Challenge serão exibidas pela internet nas respectivas redes sociais, enquanto no domingo as transmissões vão para a televisão, com a Copa HB20 e o Mercedes-Benz Challenge tendo suas corridas exibidas ao vivo no Band Sports, enquanto a Copa Truck terá suas provas transmitidas pelo SporTV 3 e pelo SporTV Play.

Programação da Copa Truck em Cascavel

Sexta-feira, 4 de outubro

9h40 às 10h05 – Copa HB20 – Treino Livre 1

10h15 às 10h45 – Mercedes-Benz Challenge/CLA 45 AMG Cup – Treino Livre

10h50 às 11h20 – Mercedes-Benz Challenge/C250 Cup – Treino Livre

11h35 às 12h – Copa HB20 – Treino Livre

12h10 às 13h – Copa Truck – Treino Livre

13h10 às 13h40 – Mercedes-Benz Challenge/CLA 45 AMG Cup – Treino Livre

13h50 às 14h20 – Mercedes-Benz Challenge/C250 Cup – Treino Livre

14h30 às 14h55 – Copa HB20 – Treino Livre

15h às 15h50 – Copa Truck – Treino Livre

16h às 16h50 – Mercedes-Benz Challenge – Treino Livre Geral

17h às 17h25 – Copa HB20 – Treino de duplas

Sábado, 5 de outubro

8h – Abertura dos portões

8h10 às 8h30 – Copa HB20 – Classificação

8h50 às 9h40 – Copa Truck – Treino Livre

10h10 às 10h40 – Mercedes-Benz Challenge/CLA 45 AMG Cup – Treino Livre

10h50 às 11h15 – Mercedes-Benz Challenge/C250 Cup – Treino Livre

11h30 às 12h10 – Mercedes-Benz Challenge – Treino Livre Geral

12h20 às 13h20 – Copa Truck – Classificação

13h45 às 14h10 – Copa HB20 – Corrida 1

14h25 às 14h45 – Mercedes-Benz Challenge/C250 Cup – Classificação

14h50 às 15h10 – Mercedes-Benz Challenge/CLA 45 AMG Cup – Classificação

15h20 às 16h20 – Ação Promocional Speed Truck

16h às 17h – Visitação aos Boxes

Domingo, 6 de outubro

8h – Abertura dos portões

8h às 8h15 – Mercedes-Benz Challenge – Warm Up

8h20 às 8h35 – Copa HB20 – Warm Up

8h40 às 8h55 – Copa Truck – Warm Up

9h às 10h – Ação Promocional Speed Truck

9h às 10h – Visitação aos Boxes

10h10 às 10h30 – Desfile dos Pilotos

11h02 às 11h47 – Mercedes-Benz Challenge – Corrida

12h30 às 12h55: Copa HB20 – Corrida 2

13h15 às 13h35 – Atração de Pista

14h05 às 14h30 – Copa Truck – Corrida 1

14h46 às 15h11 – Copa Truck – Corrida 2