COPA SP | Athletico está entre os oito melhores

A piazada do Furacão segue fazendo bonito na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Na tarde desta quarta-feira (15), a equipe comandada pelo técnico Rafael Guanaes eliminou o Taboão da Serra, na cidade de Embu da Artes, e garantiu vaga nas quartas de final da competição.

A vitória por 2 a 1 começou com gol de Paulo Victor, ainda no primeiro tempo, mas Alisson empatou para o Taboão no segundo e dramatizou ainda mais a classificação, que veio apenas no último minuto, com um gol contra de Alan, zagueiro do time paulista. O adversário do Furacão na próxima fase será definido no confronto entre Mirassol x Corinthians.