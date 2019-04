Com a presença de cerca de 160 atletas em 14 equipes de oito municípios, Cascavel recebe neste fim de semana as disputas da 19ª Copa Oeste de Handebol, disputada na categoria juvenil (sub-16).

A competição será desenvolvida nos ginásios da Neva e do São Cristóvão, neste sábado e domingo, pela manhã e à tarde. Este ano, a Copa Oeste conta com duas divisões. Em Cascavel, a reunião é das oito cidades participantes da Primeira.

Para as equipes cascavelenses, comandadas por Marcos Galhardo no feminino e Cezar Casagrande no masculino, e atuais vice-campeãs, as partidas serão na Neva. As meninas estreiam contra Mariluz às 11h deste sábado e no domingo duelam com Iporã, às 10h. Já os meninos também enfrentam Mariluz na primeira rodada, às 12h de sábado, mas no domingo medem forças com Corbélia, às 11h.

Também participam das disputas as equipes femininas e masculinas de Toledo, São Miguel do Iguaçu, Francisco Alves e Foz do Iguaçu. Os jogos no sábado serão das 9h às 18h no Ginásio da Neva e das 10h às 17h no São Cristóvão. No domingo, serão das 8h às 17h na Neva e das 8h às 15h no São Cristóvão.