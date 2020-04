Copa HB20 virtual tem premiação expressiva

A Copa HB20 será a responsável pela premiação mais expressiva entre os campeonatos de automobilismo virtual em disputa neste período de pandemia provocado pelo coronavírus. Em parceria com outro campeonato, o Turismo Nacional, a categoria oficial da Hyundai premiará os campeões e os melhores classificados com o HB20 para uma experiência real na pista. Os três mais bem colocados nas categorias Super, Pro, A e B ganharão treinos com carros da Copa HB20 em Interlagos. O campeão da Super ganhará uma etapa na Copa HB20 como piloto convidado e, se estiver competindo no Virtual com BH20, ganhará duas provas quando as competições retornarem. Nenhum dos ganhadores pode ser piloto da Copa HB20.

Relacionado