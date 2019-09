Copa dos Refugiados e Migrantes é lançada pelo Governo do Estado

A etapa paranaense da Copa do Mundo dos Refugiados e Migrantes 2019 foi lançada oficialmente nesta sexta-feira (27), no Palácio das Araucárias, em Curitiba. O evento é promovido pela ONG África do Coração, com apoio institucional do Governo do Paraná, por meio da Secretaria da Justiça, Família e Trabalho; da Agência da ONU para Refugiados (Acnur) e da Organização Internacional para as Migrações (OIM).

“Aqui no Paraná não existe distinção de raça, cor ou religião. Queremos acolher a todos”, disse o diretor de Justiça, Cidadania e Trabalho da Secretaria, Antonio Devechi. Estiveram presentes, além de representantes das instituições, o presidente da ONG África do Coração, Jean Katumba; o organizador da competição, Abdul Jarour; e o ator Kaysar Darour, embaixador da etapa paranaense.

“Em nome de toda a comunidade de refugiados e migrantes, agradeço ao Estado do Paraná pelo apoio”, disse Kaysar. “A Secretaria da Justiça, Família e Trabalho acredita e não mede esforços para que toda a sociedade possa entender que a migração também é um direito humano”, reforçou a chefe do Departamento de Promoção e Defesa dos Direitos Fundamentais e Cidadania da Sejuf, Regina Bley.

O organizador da Copa, Abdul Jarour, reforçou que a competição também tem o objetivo de dar foco à questão das correntes migratórias. “A ideia surgiu em 2014 como uma maneira de chamar a atenção da mídia, de órgãos públicos e da população para o assunto e integrar os refugiados e imigrantes nas comunidades”.

A COMPETIÇÃO – Os jogos da fase preliminar serão neste sábado (28) no Centro de Educação Física e Desporto, da Universidade Federal do Paraná, no Centro Politécnico (Jardim das Américas). Já as disputas de terceiro e quarto lugares e a grande final serão no domingo (29), no Estádio do Pinhão, em São José dos Pinhais. A entrada é franca.

A etapa paranaense contará com oito equipes formadas por representantes dos seguintes países: Haiti, Venezuela, Argentina, Colômbia, Congo, Nigéria, Bolívia e Peru. A seleção vencedora disputará a etapa final no Maracanã (RJ), contra os vencedores dos outros estados participantes.