Copa do Mundo: França joga contra Coreia do Sul no jogo de abertura

Começa hoje (7) a Copa do Mundo feminina de futebol. A partida inaugural será entre a seleção anfitriã, a França, contra a Coreia do Sul. As duas seleções já se enfrentaram duas vezes em Copas; foram duas vitórias francesas. O favoritismo do time da casa para o jogo de hoje é inegável. No meio campo, a volante Amandine Henry, capitã do time, está de volta após se recuperar de um problema nas costas e fará dupla com Elise Bussaglia. A tarefa de articular as jogadas ficará a cargo de Gaetane Thiney, jogando à frente de Amandine e Elise.

França

Ocupa o 4º lugar no ranking da Fifa e já participou de três Copas do Mundo. A melhor colocação foi em 2003, quando chegou à fase semifinal. A seleção não participou das eliminatórias por ser o país anfitrião e se preparou para competição com uma série de amistosos. A técnica é a ex-jogadora Corinne Diacre, a primeira mulher a assumir o comando de uma equipe masculina profissional na França.

Escalação

Os times já estão prontos e escalados para a partida no Parc des Princes, em Paris. A França vem a campo com Sarah Bouhaddi no gol, Wendie Renard e Griedge Bathy na dupla de zaga, Marion Torrent e Amel Majri nas laterais. Amandine Henry, Elise Bussaglia, Gaetane Thiney, Delphine Cascarino e Eugenie Le Sommer no meio-campo; Kadidiatou Diani no comando do ataque.

Coreia do Sul

Tem um dos melhores números defensivos das eliminatórias para o mundial. As “guerreiras de Taeguk” levaram apenas um gol em suas oito partidas. E, no ataque, mostraram precisão: fizeram 30 gols. Mas, curiosamente, elas não foram tão dominantes quanto esses números mostram. Após triplo empate em pontos na fase de grupos, conquistaram a quinta e última vaga da eliminatória asiática, após vencer a seleção filipina por 5 a 0.

As coreanas ocupam a 14ª posição no ranking da Fifa e já participou de duas Copas do Mundo. O melhor resultado alcançado foi em 2003, quando chegou às oitavas de final. O técnico e ex-jogador Yoon Deokyeo comanda a equipe desde 2012. A estrela do time é Ji Soyun. A meiocampista atua pelo Chelsea e faz sucesso na liga inglesa.

Escalação

As sul-coreanas vêm a campo com Kim Minjung no gol, Kim Doyeon e Hwang Boram na dupla de zaga e Kim Hyeri e Jang Selgi nas laterais. No meio campo, Lee Youngju, Cho Sohyun, Ji Soyun, Lee Geummin e Kang Yumi. No ataque, Jung Seolbin.

A goleira Minjung Kim faz apenas sua quarta partida pela seleção, substituindo a veterana Kim Jungmi. Os sul-coreanos esperam que uma nova história de superação se repita, assim como ocorreu em 2018, na Copa da Rússia, quando o goleiro da seleção masculina, Jo Hyeonwoo, saiu do banco, onde era apenas a terceira opção para a posição, e fez uma partida histórica contra os alemães. Naquele jogo Coreia do Sul derrotou a Alemanha por 2 a 0.

A 8ª Copa do Mundo de Futebol Feminino da FIFA será realizada na França entre os dias 7 de junho a 7 de julho. Neste ano, 24 equipes disputam o título. Desde 1991, a copa feminina ocorre de quatro em quatro anos. Os Estados Unidos são tricampeões (1991, 1999 e 2015); a Alemanha (2003, 2007), bicampeã; Noruega (1995) e Japão (2011) têm um título cada.