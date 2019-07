Copa do Mundo cheirando mal

A Copa do Mundo do Brasil de 2014 voltou aos holofotes por uma suspeita de corrupção. A Superintendência-Geral do Cade (Conselho Administrativo de Defesa Econômica) abriu um processo administrativo para investigar um suposto cartel em licitações para as obras de construção ou reforma de estádios usados na competição.

Os estádios investigados são Maracanã, Mineirão, Castelão, Arena das Dunas, Fonte Nova, Mané Garrincha, Arena da Amazônia e Arena Pernambuco. O órgão apurou que os processos licitatórios envolvendo as obras desses estádios podem ter sido envolvidos na prática para evitar a competição e estabelecer preços das obras.

As empresas Andrade Gutierrez, Carioca Engenharia, Camargo Corrêa, OAS, Queiroz Galvão, Delta, o Grupo Odebrecht e a Via Engenharia e 36 pessoas físicas relacionadas a essas empreiteiras são investigadas.

A investigação começou com o acordo de leniência com a construtora Andrade Gutierrez e executivos e ex-executivos da empreiteira.